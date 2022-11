Katharinenkirmes in Hennef : Gaukler, Händler, Handwerkskunst und Feuerzauber

Der Mittelaltermarkt in der Stadt Blankenberg bei der Eröffnung. Foto: Ingo Eisner

Hennef Zwei Jahre blieb es in der Stadt Blankenberg am Wochenende vor dem Totensonntag still, nun erklingen dort wieder Schalmeien. Der traditionelle Mittelaltermarkt vor der Kulisse der Stadt Blankenberg wurde am Freitag eröffnet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ingo Eisner

Nirgendwo im Kreis passt mittelalterliches Treiben besser, als in der Stadt Blankenberg in Hennef. Wenn im Schatten der Burg also am Wochenende die Schalmeien erklingen, wissen Bewohner und Besucher, dass der mittelalterliche Ort wieder der Schauplatz der Katharinenkirmes ist, die bereits seit 20 Jahren dort am Wochenende des Totensonntag gastiert.

Handwerker und Händler hatten für die Eröffnung des Marktes am Freitag ihre 61 Stände entlang der Hauptstraße sowie auf dem Markt- und Kirchenvorplatz aufgebaut, um die Besucher für drei Tage in die Zeit des Mittelalters zu entführen. Ob kunstvoll gefertigtes Geschmeide, Schmiedearbeiten oder Seife – bei den Waren, die bis Sonntag feil geboten werden, dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Zur Stärkung gibt es Stände, die mit Met und allerlei Leckereien aufwarten, um den Gaumen der Besucher zu verwöhnen. Zudem präsentieren „Spectaculatius“ sowie das Duo „Fantasia Orientica“ am Wochenende lustige Gaukeleien und eine fulminanten Feuershow. Die „Bader Wölfin“ wird wie jedes Jahr ihr Badehaus auf dem Marktplatz öffnen und mit Schmied Maximilian Kiereck ist in diesem Jahr ein Neuzugang dabei.

Ursprünglich vor genau 774 Jahren als Kirchweihfest für die Katharinenkirche des Ortes entstanden, entwickelte der Verein „Zarorien“ über Jahre hinweg gemeinsam mit den „Karnevalsfreunden Stadt Blankenberg“ ein Konzept für einen beliebten Mittelaltermarkt, den es mittlerweile seit mehr als 20 Jahren gibt. „Wir freuen uns sehr, dass die Kirmes nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder stattfinden kann“, sagt der Marktvogt und Vereinsvorsitzende Peter Stern, der 2019 das Amt vom langjährigen Marktvogt Sieghard Hassel übernahm.