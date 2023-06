Kommentar zur Diskussion um Kitagebühren in Hennef Geld kann nur einmal ausgeben werden

Es ist eine Binsenweisheit, aber man kann offensichtlich nicht oft genug an sie erinnern: Geld lässt sich nur einmal ausgeben. Und: Wer in der Schuldenfalle sitzt, muss umso mehr darauf schauen, wie und wofür er sein Geld aufbraucht. Das, was gerade in Hennef passiert, ist kein Einzelfall. Und es wird in der nächsten Zeit immer häufiger Situationen in den Kommunen geben, da Politikerinnen und Politiker mit Mandat genau überlegen müssen, wem sie etwas wegnehmen, um es anderen zu geben.