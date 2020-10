Verkaufsoffener Sonntag : Gemischte Stimmung bei Hennefer Geschäftsinhabern

Geschäftsinhaber Peter Düppenbecker blickt positiv auf den verkaufsoffenen Sonntag in Hennef. Foto: Inga Sprünken

Hennef Beim Stadtflohmarkt in Hennef herrschte ein großer Andrang. Der gleichzeitig stattfindende verkaufsoffene Sonntag wurde von manchen Geschäftsinhabern eher kritisch gesehen.

Sie sollten dem Einzelhandel helfen, nach der Corona-Krise wieder auf die Beine zu kommen, doch sie wurden nach einem Eilantrag der Gewerkschaft Verdi gekappt: zusätzliche verkaufsoffene Sonntage in den Kommunen. Während Siegburg daraufhin einen Rückzieher machte, zog Hennef am 4. Oktober trotzdem einen durch. In Zusammenhang mit dem Stadtflohmarkt durften die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr öffnen.