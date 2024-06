CDU lehnt Projekt ab Geplante Radstation in Hennef wird erneut zum Politikum

Wie bereits mehrfach berichtet, plant die Stadt seit geraumer Zeit auf dem Place Le Pecq eine Radstation, die im Untergeschoss Platz für 420 Fahrräder bieten soll. Im Erdgeschoss soll ein Service-und Werkstattbereich angesiedelt werden. Über eine Rampe, die nur zur Einfahrt dient, erreichen die Radler die Abstellanlagen. Der Ausgang befindet sich direkt in der bereits vorhandenen Treppenanlage, führt in die Bahnunterführung und ermöglicht kurze Wege zu den Bahnsteigen. Ein- und Ausfahrt sollen über vollautomatische Schranken kontrolliert werden. Für die Umsetzung des gesamten Projekts sind laut Verwaltung 4,1 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt. Mit 3,67 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“ soll das Projekt gefördert werden.