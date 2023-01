Schwer verletzt : Gleitschirmflieger in Hennef aus fünf Metern Höhe abgestürzt

Der Gleitschirm eines 53-Jährigen klappte in fünf Metern zusammen. (Symbolfoto) Foto: Andreas Dyck

Hennef Ein 53-jähriger Gleitschirmflieger stürzte am Dienstagnachmittag im Landeanflug auf eine Wiese in Bülgenauel bei Hennef ab. Der Mann wurde nach dem Sturz aus etwa fünf Metern Höhe in ein Krankenhaus gebracht.



Im Landeanflug auf eine Wiese in Bülgenauel bei Hennef stürzte am Dienstagnachmittag ein Gleitschirmflieger ab. Nach Informationen der örtlichen Feuerwehr klappte der Gleitschirm des 53-jährigen Mannes in fünf bis sieben Metern Höhe plötzlich zusammen und der Mann stürzte zu Boden. Der 53-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu, so die Feuerwehr.

Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung des Verletzten und transportierte ihn zum Rettungswagen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für das Zusammenklappen des Gleitschirms ist der Feuerwehr nicht bekannt. Im Einsatz waren 25 Kräfte der Feuerwehr. Einsatzleiter war Brandoberinspektor Jürgen Mons.

(ga)