Gymnasium in Hennef Zeitzeuge aus Rhöndorf besucht Klasse nach Artikel über KZ Theresienstadt

Wenn Zeitzeugen aus erster Hand von ihren Erlebnissen während der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland berichten, wird es meistens sehr still in einer Schulklasse. So auch am Hennefer Gymnasium, als der ehemalige deutsche Botschafter Werner Kaufmann-Bühler Achtklässlern die Geschichte seiner Familie erzählte. Auslöser für den Besuch des Rhöndorfers in Hennef war ein Artikel im General-Anzeiger, geschrieben von einer Hennefer Schülerin.