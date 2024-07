OVG Münster gibt Stadt Hennef recht Häuschen im Bülgenauel müssen abgerissen werden

Vier Eigentümer müssen ihre Domizile im Wochenendhausgebiet in Bülgenauel abreißen. Das entschied der 10. Senat des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster während einer mündlichen Verhandlung. Vorausgegangen war im Herbst 2022 ein Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts, bei dem sich die vier Eigentümer mittels Klagen zunächst erfolgreich gegen die Abrissverfügungen der Stadt Hennef zur Wehr gesetzt hatten. Damals widersprach das Kölner Verwaltungsgericht der Annahme der Stadt, dass die Baugenehmigungen erloschen sind und stufte die Abrissverfügungen als Ermessensfehler ein. Die Stadt Hennef ging gegen dieses Urteil in Revision und hatte in Münster nun Erfolg.