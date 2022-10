Missionskreis Hennef-Warth : Hans Jagsch berichtet von seiner vermutlich letzten Kongo-Reise

Hennef Ende der 80er Jahre waren Hans und Dagmar Jagsch unter den Gründungsmitgliedern des Missionskreises Hennef-Warth. Seither engagiert sich das Ehepaar zusammen mit anderen in zahlreichen Hilfsprojekten in Ländern wie Nigeria oder Kongo. Gerade ist Hans Jagsch von seiner vielleicht letzten Kongo-Reise zurückgekehrt.

Ein Hauch von Abschiedsstimmung ist Hans Jagsch (82) schon anzumerken, als er über seine vermutlich letzte Reise in den Kongo berichtet. 1988 gehörte er gemeinsam mit Ehefrau Dagmar zu den Gründungsmitgliedern des Missionskreises Hennef-Warth, in dessen Auftrag das Ehepaar sich seit mehr als 30 Jahren für zahlreiche Projekte in notleidenden Ländern wie Kongo und Nigeria engagiert. In dieser Zeit reisten die Jagschs auch mehrfach in die afrikanischen Länder. Für ihr Engagement wurden sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.