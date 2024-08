Haus in Hennef wird abgerissen Elisabeth Braun: „Ich stehe quasi vor dem Nichts“

Traurig sieht Elisabeth Braun aus, als sie vor ihrem Häuschen steht. Das kleine Haus hat sie 2011 in der Wochenendhaussiedlung in Bülgenauel für 50.000 Euro erworben. Noch geht sie an Krücken, weil sie sich von einem Schienbeinbruch erholt, den sie sich vor ein paar Wochen zugezogen hat. „Ich bleibe hier, so lange es geht“, sagt die 70-jährige Rentnerin. Wie lange das sein wird, weiß Braun indes nicht, denn die Seniorin könnte demnächst aufgrund einer Abrissverfügung der Stadt Hennef ihr Dach über dem Kopf verlieren.