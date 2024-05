Haushalt mit Steuererhöhung Grundsteuer in Hennef steigt um fünf Prozent

Hennef investiert

Die Stadt Hennef hält an einigen Investitionen fest: bei Schulen und Kitas, der Freiwilligen Feuerwehr und der Förderung des gesellschaftlichen Lebens in den Dörfern. Es bleibt beim Umbau eines Bürogebäudes für die Förderschule in der Geisbach sowie der Fassadensanierung beider Schulgebäude an der Hanftalstraße.

Durch den Umzug der Förderschule im nächsten Jahr erhält die Grundschule Hanftal mehr Raum. Diesen brauche man für die offene Ganztagsschule. Außerdem muss die Sporthalle erneuert werden. Insgesamt fließen rund 28 Millionen Euro in die Modernisierung der Schulinfrastruktur.

Für rund 5,7 Millionen Euro entsteht eine weitere Kindertagesstätte an der Meiersheide. Die Grundschule in Söven bekommt neue Räume im ehemaligen Feuerwehrhaus. Eingeplant sind auch Kosten für eine Sanierung des Landgasthofs in Bröl, der als dörfliche Veranstaltungsstätte zur Verfügung gestellt wird.

Rund 3,4 Millionen Euro stellt der Stadtrat außerdem für einen neuen Feuerwehrstandort im Gewerbegebiet Hossenberg zur Verfügung. Für die Planung und den Bau einer Radstation am Bahnhof muss die Stadt gerade mal zehn Prozent der Kosten aufbringen – den Löwenanteil in Höhe von 3,67 Millionen Euro zahlt der Bund.

Planungsmittel für den Schulcampus stehen ebenso zur Verfügung wie etwa Ansätze für die Umsetzung von Radpendlerrouten, eine Photovoltaikanlage auf dem Baubetriebshof oder die Sanierung des Kunstrasens im Hennefer Stadion und in Uckerath. ca