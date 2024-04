Finanzen in der Haushaltssicherung Auch die Hennefer erwartet eine Erhöhung der Grundsteuer

Die finanzielle Situation der Stadt Hennef ist so wie die anderer Städte und Gemeinden im Land auch: Die Stadt hat viele teure Pflichten und wenige Möglichkeiten, ihre Einnahmen zu erhöhen oder weniger Geld auszugeben. Der Haushaltsentwurf, den die Verwaltung im vergangenen Dezember einbrachte, hatte ein sattes Defizit. Die Lücke von mehr als fünf Millionen Euro muss nun geschlossen werden: Am Freitag berät der Finanzausschuss der Stadt darüber, am Montag soll der Rat den Haushalt verabschieden.