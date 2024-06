Heimat-Check in Hennef Was denken die Hennefer über ihre Stadt?

Ihren bald 900 Jahre alten Stadtteil stellt die Stadt derzeit über ein Integriertes Handlungskonzept für die Zukunft auf. Dafür nimmt sie viel Geld in die Hand, bis zu 70 Prozent der Gesamtkosten bezuschusst die Städtebauförderung. Geld fehlt in Hennef wie in den meisten Kommunen. Bis 2025 muss die Stadt ihr Haushaltssicherungskonzept verlassen. Gerade erst musste sie deswegen den Hebesatz der Grundsteuer B anheben, und auch um eine Erhöhung der Elternbeiträge für die Kitas kommt sie nicht umhin. Ein Problem, an dessen Lösung die Stadt arbeitet, sind fehlende Betreuungsplätze in Kita oder OGS. Aber auch der Verkehr sorgt in Hennef immer wieder für Diskussionen.