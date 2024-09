Unfall in Hennef 16-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

Ein 16-jähriger Hennefer wurde am Donnerstagabend bei einem Motorradunfall schwer verletzt. Laut Mitteilung der Polizei fuhr er gegen 20.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Krabachtalstraße von Hennef kommend Richtung Eitorf. Aus bisher unbekannten Gründen verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Dabei wurde er schwer verletzt.