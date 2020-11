Auf Frankfurter Straße : 41-Jährige kippt in Hennef mit ihrem Auto um

Hennef Gerade noch glimpflich ausgegangen ist ein spektakulärer Unfall am Freitag auf der Frankfurter Straße in Hennef, bei dem eine 41-Jährige mit ihrem Auto umgekippt war. Sie hatte die Kontrolle über ihr Auto verloren und wurde mit leichten Verletzungen befreit.

Gerade noch glimpflich ist ein spektakulärer Unfall am Freitag auf der Frankfurter Straße in Hennef ausgegangen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 41-Jährige gegen 6 Uhr in ihrem Mitsubishi Cabriolet aus Hennef-Warth kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 32 geriet sie dann - vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit - mit dem Vorderreifen an die Bordsteinkante einer Verkehrsinsel. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto.