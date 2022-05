Zusammenprall mit einem Auto : 70-Jähriger Rollstuhlfahrer bei Unfall in Hennef schwer verletzt

In Hennef ist ein 70-Jähriger bei einem Unfall verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: Pixabay (CC0)

Hennef Ein 70-jähriger Mann ist am Montag in Hennef mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Er war in einem elektrischen Krankenfahrstuhl in Weldergoven unterwegs und missachtete mutmaßlich die Vorfahrt an einer Kreuzung.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein 70-jähriger Mann ist in Hennef bei einem Verkehrsunfall am Montag schwer verletzt worden. Laut einer Mitteilung der Polizei fuhr der Senior mit einem elektrischen, dreirädrigen Krankenfahrstuhl auf der Fahrbahn des Kastanienwegs in Hennef-Weldergoven. Er wollte wahrscheinlich die Kreuzung zur Bodenstraße geradeaus in Fahrtrichtung Bingenberg überqueren.

Dabei missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt einer 41-jährigen Autofahrerin, die mit ihrem Ford Kombi auf der Bodenstraße fuhr. Im Kreuzungsbereich berührten sich die Fahrzeuge leicht. Dieser Kontakt reichte aus, um das Elektromobil des 70-Jährigen umzukippen. Der Senior stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Bonner Krankenhaus. Die Autofahrerin aus Hennef, die umgehend Erste Hilfe geleistet hatte, erlitt einen Schock. Das Verkehrskommissariat hat Ermittlungen aufgenommen.

(ga)