Suche eingestellt Vermisste 79-Jährige aus Hennef tot aufgefunden

Die seit Ende Februar vermisste 79-jährige Henneferin ist tot aufgefunden worden. Das bestätigte die Leitstelle der Polizei Siegburg am Sonntag. Gegen 15.30 Uhr am Sonntag seien Passanten auf den leblosen Körper der Frau in der Sieg bei Hennef-Lauthausen aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr sowie die Polizei alarmiert. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.