79-jährige Seniorin Suche nach vermisster Frau aus Hennef

Rund sieben Stunden lang suchten Einsatzkräfte am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag nach einer vermissten Frau aus Hennef. Die im Ortsteil Lauthausen allein wohnende 79-Jährige hatte ihre Wohnung am Mittag verlassen, so die Polizei. Weil sie am frühen Abend noch nicht zurückgekehrt war, wurde eine Suchaktion am Boden und aus der Luft ausgelöst.