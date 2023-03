Polizei bittet um Hinweise Frau greift 80-Jährige in Hennefer Unterführung an

Am Dienstag gegen 14 Uhr ist in einer Unterführung in Hennef eine 80-jährige Seniorin bei einem Angriff leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau von der Bahnhofstraße in Richtung Busbahnhof unterwegs, als ihr eine fremde Frau entgegen kam. Nach Angaben der Polizei soll sie laut gesprochen haben, bevor sie der Henneferin einen Stoß gegen die Schulter gab.