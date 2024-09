Seniorin schwer verletzt 84-Jährige im Rollstuhl stürzt in den Hanfbach in Hennef

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten fuhr die 84-Jährige in ihrem elektrischen Rollstuhl in Hennef-Hanfmühle in Richtung der Straße Am Heidegraben. Ihr 80-jähriger Ehemann, der ebenfalls mit einem Rollstuhl unterwegs war, begleitete sie. In Höhe der Straßen-Einmündung sei die Seniorin aus bislang unbekannten Gründen vom Weg abgekommen und in den Hanfbach gestürzt.