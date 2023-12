Bei Hennef A3 nach Unfall mit vier Lkw nur einspurig befahrbar

Update | Hennef · Ein Verkehrsunfall sorgte am frühen Freitagmittag für eine vollständige Sperrung der A3 in Richtung Köln. Aktuell ist eine Spur befahrbar. Es sind vier Lkw verunglückt. Die Arbeiten am Unfallort dauern an.

08.12.2023 , 11:30 Uhr

Vier Lkw sind am Freitagmorgen auf der A3 verunglückt. Foto: Ralf Klodt





Von Constantin Graf