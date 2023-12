Mehrere Verletzte A3 bei Hennef nach Unfall voll gesperrt

Die A3 ist zurzeit in Höhe Hennef-Dambroich für den Verkehr komplett gesperrt. Nach ersten Informationen vor Ort soll es dort in Fahrtrichtung Köln zu einem größeren Unfall gekommen sein. In den Unfall sollen ein Lkw, ein Wohnwagen und ein Auto involviert sein. Aufgrund einer Baustelle kam es auf der A3 zu einem Rückstau, wodurch sich der Auffahrunfall ereignet haben soll. Der Lkw hatte einen SUV geladen, den er abschleppte.