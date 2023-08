Kreuz Bonn/Siegburg 28-Jähriger nach schwerem Unfall auf A3 in Lebensgefahr

Auf der A3 in Höhe Hennef-Dambroich hat sich am Mittwochmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der 28-jährige Fahrer eines Transporters schwebt in Lebensgefahr. Die Autobahn 3 in Richtung Köln musste über Stunden voll gesperrt werden. Erst gegen 14.45 Uhr konnte die Fahrbahn in Richtung Köln laut Polizeiangaben wieder freigegeben werden