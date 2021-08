Bahn der S13 geräumt : Feuerwehr rückt zu ABC-Alarm an Hennefer Bahnhof aus

Foto: Christof Schmoll

Hennef Weil in einer S13 ätzende Flusssäure eingesetzt worden sein soll, ist am Dienstagabend die Bahn am Hennefer Bahnhof geräumt worden. Die Feuerwehr rückte aus - und musste jedoch nicht viel machen.



Die Feuerwehr ist am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr zu einem ABC-Alarm an den Hennefer Bahnhof ausgerückt. Der Alarmierung zufolge sollte in der S-Bahn 12 von Windeck-Au nach Köln hochgiftige und stark ätzende Flusssäure verwendet worden sein, hieß es in einer ersten Alarmierung. Der Zug wurde daraufhin am Bahnhof geräumt und überprüft.

