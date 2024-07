Unfall in Hennef Achtjähriger auf Fußgängerüberweg von Auto angefahren

Ein achtjähriger Junge ist am Donnerstag an einem Fußgängerüberweg in Hennef von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 12.25 Uhr in Höhe des Kreuzungsbereichs Bonner Straße / Mittelstraße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach fuhr ein 61-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug über die Bonner Straße aus Richtung Stoßdorfer Straße kommend in Richtung Mittelstraße, als das Kind die Bonner Straße an dem Überweg überqueren wollte. Dabei erfasste der Autofahrer den Achtjährigen mit der rechten Fahrzeugseite, woraufhin der Junge zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde.