Von Hund angesprungen : Achtjähriges Mädchen in Hennef gestürzt und verletzt

Achtjähriges Mädchen in Hennef gestürzt und verletzt

Hennef In Hennef ist am Donnerstagnachmittag ein achtjähriges Mädchen von einem Hund angesprungen worden. Das Kind stürzte und verletzte sich dabei. Der Hund war zum Zeitpunkt des Vorfalls angeleint.

Ein achtjähriges Mädchen ist am Donnerstag in Hennef-Dambroich verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei wurde das Kind gegen 16 Uhr von einem Hund angesprungen, als es an diesem vorbei lief. Das Kind stürzte daraufhin. Laut Polizei hat sich das Tier möglicherweise erschreckt. Der Hund war demnach angeleint, machte aber plötzlich einen Satz nach vorne und sprang gegen das Mädchen.