Lange Rückstaus Zwei Autos kollidieren auf Kreuzung der B478 in Hennef

Hennef · Zwei Autos sind am Mittwochmittag auf der Kreuzung der B478 und der K36 in Hennef-Allner miteinander kollidiert. Durch den Rückstau an der Unfallstelle kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

03.07.2024 , 15:34 Uhr

In Hennef-Allner kollidierten zwei Autos im Kreuzungsbereich der B478. Foto: Christof Schmoll





Von Chantal Dötsch