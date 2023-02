Stadt verteidigt Entscheidung : Anwohner der Bismarckstraße in Hennef trauern um gefällte Bäume

Kanalsanierung in Hennef : Anwohner beschweren sich über Baulärm Die Stadt Hennef nutzt ein unbebautes Grundstück an der Ecke Cecilienstraße/Siegfeldstraße als „Bauplatz" für die Kanalsanierung in umliegenden Straßen. Der Lärm der an- und abfahrenden Baufahrzeuge hat nun die Anwohner auf den Plan gerufen.