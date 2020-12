Autofahrer sei geblendet worden : Autofahrer erfasst Fußgänger in Hennef

In Hennef ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Hennef In Hennef hat es am Montagabend einen Verkehrsunfall gegeben. Dabei erfasste ein Autofahrer mit seinem Wagen einen 22-jährigen Fußgänger an einem Überweg.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tamara Wegbahn

In Hennef hat es am frühen Montagabend einen Verkehrsunfall gegeben. Gegen 19 Uhr erfasste in Hennef Bröl auf der Straße Im Bröltal ein Autofahrer einen Fußgänger an einem Fußgängerüberweg. Der 42-jährige Fahrer aus Neunkirchen-Seelscheid fuhr auf der Bundesstraße 478 von Ruppichteroth in Richtung Hennef. An einem Überweg erfasste der Wagen den 22-jährigen Fußgänger aus Hennef.