Unfall auf der B8 Autofahrer kollidiert in Hennef mit Baum und überschlägt sich mehrfach

Der junge Mann war offenbar am frühen Samstagmorgen mit seinem Auto aus Hennef-Wasserheß in Richtung Hennef-Uckerath unterwegs, als er ausbislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Dadurch kollidierte er mit einem Baum am Straßenrand, überschlug sich mehrfach und kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Glücklicherweise wurde der 20-Jährige nur leicht verletzt. Er konnte sich selbstständig aus seinem Wagen befreien und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.