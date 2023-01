Unfall in Hennef : Autofahrer kommt von Straße ab und landet in Graben

Hennef In Hennef ist am Dienstag ein 82 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Rettungskräfte befreiten den Mann aus seinem Auto.



Ein 82 Jahre alter Mann ist am Dienstagnachmittag in Hennef aus noch ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann aus Königswinter gegen 16 Uhr auf der Straße „Stöckerfeld“ in Hennef in Richtung Kurenbach unterwegs gewesen sein.

In einer Rechtskurve kam der Wagen des Mannes aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Audi. Der Zusammenstoß schob den Audi gegen einen Holzzaun, der ebenfalls beschädigt wurde. Der 82-jährige Fahrer wurde durch den Zusammenstoß n einen Graben geschleudert, wo er zum Stehen kam.

Rettungskräfte befreiten den Mann, der sich bei dem Unfall den Kopf und die Schulter verletzt hatte, aus seinem Auto und brachten ihn ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. Beide Autos wurden bei dem Unfall schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

