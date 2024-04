Strafverfahren eingeleitet Autofahrer verursacht zwei Unfälle bei Verfolgungsjagd in Hennef

Am Montagmittag ist ein 21-jähriger Autofahrer von einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat während seiner Flucht zwei Unfälle verursacht. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Gegen 12.30 am besagten Tag hatte ein Zeuge der Polizei gemeldet, dass ein Autofahrer auf der B8 in Fahrtrichtung Hennef riskant überhole. In Höhe von Uckerath zogen die alarmierten Beamten den 21-Jährigen aus dem Verkehr und kontrollierten ihn.