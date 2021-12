L333 bei Hennef : Autofahrerin fährt in umgestürzten Baum und verletzt 66-Jährigen

Autofahrerin fährt in umgestürzten Baum und verletzt 66-Jährigen

Die Autofahrerin fuhr in den Baum und traf dabei den 66-Jährigen aus Eitorf. Foto: Christof Schmoll

Hennef Am Samstag ist auf der Landstraße 333 bei Hennef eine Autofahrerin in einen umgestürzten Baum gefahren. Dabei verletzte sie einen 66-Jährigen, der versucht hatte die Gefahrenstelle abzusichern.

Am Weihnachtsmorgen gegen 6.15 Uhr befuhr ein 66-jähriger Eitorfer mit seinem Ford Focus die Landesstraße 333 von Hennef in Richtung Dondorf. In einer abschüssigen Rechtskurve zwischen den beiden Ortschaften bemerkte er einen quer über die Straße gestürzten Baum, konnte sein Fahrzeug aber noch rechtzeitig zum Stillstand bringen. Laut Polizei stieg er aus, um die Gefahrenstelle abzusichern, als sich ein PKW aus der Gegenrichtung näherte.