Missglücktes Überholmanöver : Zwei Schwerverletzte bei Kollision auf L333 zwischen Hennef und Eitorf

Auf der L333 sind bei einem Unfall am Mittwochnachmittag zwei Männer verletzt worden. Foto: Ulrich Felsmann

Hennef Bei einem Verkehrsunfall auf der L333 in Hennef sind am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Treckers konnte noch ausweichen. Die Ursache war das missglückte Überholmanöver eines 79-jährigen Mannes.

In Hennef sind bei einem Unfall am späten Mittwochnachmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei dem GA vor Ort erklärte, wollte ein 79-Jähriger aus Troisdorf gegen 17.15 Uhr auf der L333 in seinem silbernen Ford Fiesta einen Trecker mitsamt Anhänger überholen. Er kollidierte hierbei mit einem ihm auf der Gegenspur entgegenkommenden roten Fiat Kleinwagen, den nach Angabe der Einsatzkräfte ein 38-jähriger Eitorfer fuhr.