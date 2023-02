Wegen gemeinsamer Ex-Freundin : Mann wird am Hennefer Bahnhof mit Schotterstein beworfen

Hennef Ein 36-Jähriger ist der Bundespolizei zufolge am Dienstag am Hennefer Bahnhof von einem Bekannten mit einem Schotterstein beworfen worden. Der Mann musste im Krankenhaus versorgt werden, der Angreifer flüchtete.

