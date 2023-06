Special Olympics Hennef begrüßt Sportler mit Musik und Tanz

Schüler der Tanzschule Lars Stallnig aus Hennef überraschten mit einem Flashmob. Die Gäste aus Uganda tanzten in der zweiten Runde mit, auch die Besucher auf den Bänken wurden zum Mittanzen eingeladen. „Die Menschen hier sind sehr freundlich“, sagt Joel Kijozi, ein Volleyball-Trainer in der Delegation. Auch Abid Daisy, eine der Athletinnen, ist neugierig daurauf, was sie im Rhein-Sieg-Kreis und in Köln noch erwartet. Die 19-jährige Läuferin brennt für ihren Sport und freut sich auf die nächsten Tage.