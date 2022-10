Nach Gutachten : Bestattungen in Hennef sollen günstiger werden

Der zentrale Friedhof in Hennef trägt die Bezeichnung Friedhof „Steinstraße“. Foto: HOLGER ARNDT GENERAL-ANZEIG

Hennef Die bisher geltenden Friedhofsgebühren in Hennef standen immer wieder in der Kritik. Viele Hennefer haben ihre Angehörigen wegen der hohen Kosten in Nachbarkommunen beisetzen lassen. Jetzt gibt es ein neues Gutachten.



Von Ingo Eisner

Bereits seit Jahren sorgen die hohen Bestattungsgebühren in Hennef immer wieder für Diskussionen. Bei so ziemlich jeder Bestattungsform war die Siegstadt, die insgesamt zwölf Friedhöfe mit unterschiedlichen Topografien, einen Ruhewald sowie zwei historische Friedhöfe unterhält, bisher im Vergleich zu den Nachbarkommunen erheblich teurer. Um die Situation zu verbessern, hatte die Verwaltung Gutachten zur Wirtschaftlichkeit, Gebührenkalkulation, Wettbewerbsfähigkeit und der nachhaltigen Weiterentwicklung der Hennefer Friedhöfe erstellen lassen.

Damit hat sich die städtische Grünflächenkommission nun ausgiebig beschäftigt. Fazit: In vielen Bereichen lassen sich die bisher hohen Friedhofsgebühren deutlich senken – teilweise sogar vierstellig. Zudem sollen künftig auch Beisetzungen an Samstagen möglich sein. In der kommenden Woche wird sich der Umweltausschuss mit der neuen Gebührenordnung beschäftigen. Diese soll der Rat noch in diesem Jahr verabschieden.

Die bisher geltenden Hennefer Friedhofsgebühren standen in der Vergangenheit immer wieder deutlich in der Kritik. Aufgrund der hohen Kosten ließen viele Hennefer ihre verstorbenen Angehörigen sogar in Nachbarkommunen beisetzen. Deutliche Senkungen sieht nun die neue Friedhofssatzung samt novellierter Gebührenordnung vor, die dem Umweltausschuss am 20. Oktober vorgelegt wird.

Bestattungen für Kinder bis fünf Jahren kostenlos

So fallen beispielsweise für die Nutzungsrechte eines Wahlgrabs für die Dauer von 25 Jahren künftig nur noch 2452 Euro statt wie bisher 3580 Euro an. Damit sind sie 1128 Euro günstiger. Für das Nutzungsrecht für eine Urnenwahlgrabstätte über 15 Jahre mit maximal zwei Grabstellen fielen bisher 3400 Euro an. Künftig soll es 2291 Euro kosten: Ersparnis: 1199 Euro.

Das anonyme Urnenreihengrab, das bisher 3090 Euro kostete, soll nach den Plänen der Verwaltung um 799 Euro günstiger werden und künftig 2291 Euro kosten. Ein Baumgrab auf Friedhöfen würde nach der neuen Gebührenordnung 2304 Euro statt wie bisher 3210 Euro kosten, also 906 Euro weniger. Die Gebühren für die Bereitung von Grabstellen bei Erdbestattungen will die Verwaltung um 776 Euro von ursprünglich 1380 Euro auf 604 Euro, bei Urnenbeisetzungen um 167 Euro von ursprünglich 590 Euro auf 423 Euro, absenken. Für Bestattungen von Kindern bis fünf Jahren entfallen Gebühren künftig komplett.

Dass die Gebühren in Teilen so deutlich gesenkt werden können, hat laut der Verwaltung vielfältige Gründe. So wurden etwa die Ruhezeiten bei Urnenbeisetzungen von 25 auf 15 Jahre verkürzt. Aufgrund des veränderten Bestattungsverhaltens wird zudem in Zukunft weniger Friedhofsfläche benötigt. In Teilbereichen wird es künftig keine Neubelegungen mehr geben.

Hohe emotionale, kulturelle und historische Bedeutung

Überdies wird der Pflegeaufwand durch die Aufgabe von Schotterwegen und Hecken reduziert. Die Anlagen gewinnen zudem mehr Bedeutung als Parkanlagen und öffentliche Grünflächen. Deshalb erhöht die Stadt dafür auch ihre Zuschüsse. "Keiner unserer Friedhöfe muss geschlossen werden. Das ist eine wichtige Botschaft", sagte Bürgermeister Mario Dahm auf Anfrage des GA. "Besonders die Dorffriedhöfe haben eine hohe emotionale, kulturelle und historische Bedeutung für viele Menschen unserer Stadt."