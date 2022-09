Polizeieinsatz in Hennef : Betrunkener randaliert und greift Einsatzkräfte an

Betrunkener randaliert und greift Einsatzkräfte an

Polizeieinsatz in Hennef

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in Hennef. (Symbolfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Hennef Rettungskräfte wollten am Samstagabend einem Mann in Hennef helfen, der gestürzt war. Doch der 45-Jährige ließ sich nicht helfen und zeigte sich aggressiv - auch gegenüber der dazu gerufenen Polizei.

Ein betrunkener Mann hat am Samstagabend in Hennef Polizisten und Sanitäter angegriffen. Eine Rettungswagenbesatzung war gegen 18.30 Uhr zum Talweg gerufen worden, weil ein alkoholisierter Mann sich bei einem Sturz verletzt hatte. Als die Helfer den 45-jährigen Hennefer behandeln wollten, soll dieser sich aggressiv verhalten haben. Das teilte die Polizei am Montag mit.