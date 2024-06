25-Jähriger begeht mehrere Straftaten Betrunkener Mann verletzt drei Polizisten in Hennef

Ein 25-jähriger Mann hat am Freitagabend drei Polizisten in Hennef-Uckerath verletzt. Der Täter war zuvor mehrfach in einem Lebensmittelgeschäft am Pantaleon-Schmitz-Platz aufgefallen. Erstmals sei er gegen 18 Uhr in das Geschäft gegangen, habe dabei betrunken gewirkt und eine Bierflasche bei sich getragen. Als er ein Messer aus einer Verpackung holte, griffen mehrere Mitarbeiter ein und forderten den 25-Jährigen auf, das Objekt wegzulegen. Dem Appell sei der Mann nachgekommen. Im Anschluss erhielt er ein Hausverbot und musste gehen. Weil er eine Stunde später zurückkehrte, wurde die Polizei informiert.