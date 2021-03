Ein Platz für die Lebenden : Hennefer Dorfausschuss stimmt für Hospiz-Neubau

Hennef Der Hennefer Dorfausschuss hat sich einstimmig für eine stationäre Einrichtung für Sterbenskranke in Bödingen ausgesprochen. Pläne des Architekten gibt es bereits.

Die Pläne für den Bau eines Hospizes in Bödingen nehmen immer mehr Gestalt an. Der Verein Sibilla Hospiz Bödingen stellte bereits vor knapp eineinhalb Jahren erstmals die Konzepte für das Haus vor, das auf einer 7000 Quadratmeter großen Pferdeweide neben dem Sankt Augustinus Seniorenhaus in Bödingen entstehen soll. Am Dienstagabend präsentierte Architekt Eberhard Heider dem Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz jetzt die konkreten Pläne. Die Ausschussmitglieder sprachen sich einstimmig für das vorgestellte Konzept aus.