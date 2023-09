Drogenrazzia in der Region Polizei nimmt weiteren Tatverdächtigen in Hennef fest

Bei zwei Drogen-Übergaben in Hennef griff die Polizei dann zu und nahm sieben polizeilich bekannte Tatverdächtige im Alter zwischen 24 und 37 Jahren fest. Zudem wurden laut der Mitteilung der Polizei insgesamt zwölf Wohnungen in Bonn und der Region durchsucht. Dabei stellten die Einsatzkräfte 30 Kilogramm Marihuana, etwa ein Kilogramm Haschisch sowie Kokain und Amphetamine in größeren Mengen sicher. Darüber hinaus fanden die Ermittler Bargeld in den Wohnungen in Höhe von rund 62.000 Euro, zwei Goldbarren und zahlreiche Telefone. Drei hochpreisige Autos, die die Täter laut Polizei bei vergangenen Drogen-Übergaben nutzten, wurden ebenfalls sichergestellt.