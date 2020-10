Dritter Fall innerhalb weniger Tage : Erneuter Brand am Hennefer Schulzentrum

Hennef Zum dritten Mal innerhalb von nur zehn Tagen kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Containerbrand auf dem Gelände des Hennefer Schulzentrums an der Fritz-Jacobi-Straße.

Vor einer guten Woche war ein mit Papier gefüllter Container am Schulzentrum in Hennef in Flammen aufgegangen, am Mittwoch war es ein großräumiger Abrollcontainer, in dem Müll gesammelt wurde. Hierbei entstand ein erheblicher Gebäudeschaden in sechsstelliger Höhe. In der Nacht zu Samstag musste die Feuerwehr dann erneut zum Schulzentrum ausrücken.