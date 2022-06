Fahrzeuge und Ausrüstung zerstört : Kriminalpolizei ermittelt nach Brand im Feuerwehrhaus von Söven

Update Hennef-Söven Nach einem Feuer im Gerätehaus der Löschgruppe Söven wurden alle Fahrzeuge schwer beschädigt oder zerstört. Der Schaden ist enorm. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zur Brandursache.

Eine Passantin bemerkte am späten Montagabend, gegen 23 Uhr, eine Rauchentwicklung in der Fahrzeughalle der Sövener Feuerwehr und setzte einen Notruf ab. Als wenige Minuten später die ersten Wehrleute aus Söven eintrafen, stand das Mittlere Löschfahrzeug (MLF) in Brand. Außerdem hatten die Flammen bereits in den Dachstuhl übergegriffen. Das Gerätehaus konnte aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht mehr ohne Brandschutzkleidung oder Atemschutz betreten werden.