Kellerbrand in Hennef Frau läuft durch verrauchtes Treppenhaus um Bewohner zu warnen

Am Mittwochabend hat es um kurz vor 18 Uhr in Hennef in der Frankfurter Straße einen Brand im Keller eines Hauses gegeben. Die Bewohner des dritten Obergeschoss flüchteten durch das verrauchte Treppenhaus ins Freie. Eine Friseurin des Ladens im Erdgeschoss sei dafür durch das verrauchte Treppenhaus in den Dachgeschoss des Hauses gelaufen. Eine 35-Jährige mit einem zweijährigem Kind sowie eine Bekannte habe sie dadurch vor dem Brand warnen können. Die drei Personen und die Friseurin wurden wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.