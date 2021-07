Süffiges Banbury Ale : Hennef braut Bier zur Städtepartnerschaft

Hennef Der Hennefer Kulturamtsleiter und die Craftbeer-Koryphäe Fritz Wülfing brauen ein Banbury Ale fürs Partnerschaftsfest. Süffig, schmackhaft und lecker soll es sein.

Es ist warm in Fritz Wülfings Craftbeer-Brauerei „Ale-Mania“ in Pützchen. Der Sudkessel dampft. „Heute machen wir das Banbury Ale“, sagt Wülfing, wirft einen prüfenden Blick in den Kessel und gibt etwas Hopfen zu der Flüssigkeit. Wichtige Schritte beim Brauen sind bereits am Morgen erledigt: das Malzschroten und Maischen, bei dem das geschrotete Malz in einem Maischbottich mit Wasser gemischt wird, sich die im Malzschrot enthaltene Stärke auflöst und Zucker, Eiweiß und Gerbstoffe freigesetzt werden.