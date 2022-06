B478 gesperrt : Zwei Frauen bei Frontalunfall in Hennef schwer verletzt

Zwei Frauen bei Frontalunfall in Hennef schwer verletzt

Der Wagen der 23-Jährigen aus Neunlirchen-Seelscheid nach dem schweren Unfall auf der B478 bei Hennef-Bröhl am Dienstagnachmittag. Foto: Christof Schmoll

Hennef Bei einem schweren Unfall in Hennef-Bröl sind am Dienstagnachmittag zwei Fahrerinnen schwer verletzt worden. Die B478 wird noch mehrere Stunden gesperrt sein.

Am Dienstagnachmittag sind zwei Autos auf der B478 zwischen Hennef und Neunkirchen-Seelscheid frontal zusammengestoßen. Die Insassen wurden dabei schwer verletzt. Nach eigenen Angaben war die 26 Jahre alte Fahrerin eines Lieferwagens in einer langgezogenen Rechtskurve von ihrer Fahrspur auf die Gegenfahrbahn abgekommen, weil sie von einer Wespe in der Fahrerkabine abgelenkt worden sei. Hierbei stoß sie frontal mit dem Kleinwagen einer 23-Jährigen aus Neunkirchen-Seelscheid zusammen. Die 23-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Beide Frauen seien schwer verletzt, Lebensgefahr bestehe aber nicht.