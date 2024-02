Unfall nahe Autobahnauffahrt in Hennef Carsharing-Auto rast in Böschung - Insassen flüchten

Der Opel Corsa kam schwer beschaedigt seitlich auf der Fahrerseite vor dem Maschendrahtzaun eines Firmengeländes in einer rund drei Meter tiefen Böschung zum Stehen. Eine Rettungswagenbesatzung des Deutschen Roten Kreuzes aus Hennef, die just in diesem Moment in selber Richtung unterwegs war, hatte das Fahrzeug noch wahrgenommen und konnte den Unfall im Augenwinkel sehen. Als sie an der Unfallstelle stoppten, sahen sie nur noch zwei Fahrzeuginsassen flüchten. Die beiden hatten sich zuvor eigenständig aus dem Fahrzeug befreien können.