Gemeinde in Hennef-Uckerath Christian Jung wird Polizeipfarrer in Rheinland-Pfalz

Hennef · Elf Jahre lang war er Pfarrer in der kleinen evangelischen Gemeinde in Hennef-Uckerath. Nun geht Christian Jung als Polizeiseelsorger nach Koblenz. So blickt er auf seine Zeit in Hennef.

26.08.2024 , 13:40 Uhr

Pfarrer Christian Jung verabschiedet sich von seiner Uckerather Kirchengemeinde und wird Landespfarrer für Polizeiseelsorge in Rheinland-Pfalz. Foto: Ingo Eisner

Von Ingo Eisner