Vorfall in Hennef Dieb bricht in Haus ein und stiehlt Porsche des 83-jährigen Bewohners

In Hennef ist ein unbekannter Dieb in ein Haus eingebrochen, hat die Schlüssel zu einem Porsche gestohlen und ist mit dem Wagen davon gefahren. Wie die Polizei mitteilte, soll der Unbekannte sich in der Nacht auf Donnerstag zwischen 20 Uhr abends und 8 Uhr morgens über die Terrasse Zugang zu dem Haus des 83-jährigen Autobesitzers verschafft haben.