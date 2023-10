Zeugen gesucht Diebe stehlen 20.000 Euro teures Motorrad in Hennef

Diebe haben in der Nacht auf Dienstag in Hennef-Bröl ein hochwertiges Motorrad gestohlen. Das Motorrad der Marke Triumph, Modell Tiger 1200, stand in der Einfahrt eines Einfamilienhauses in der Straße Auf dem Alten Garten, teilte die Polizei mit. Das Motorrad, das beim Herstellers rund 20.000 Euro kostet, soll mit einem Lenkradschloss gesichert gewesen sein und sich laut Eigentümer gegen Mitternacht noch vor dem Haus befunden haben.