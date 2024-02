Einbruch in Hennef Diebe stehlen Wein im Wert von mehreren Tausend Euro

In Hennef-Uckerath sind noch unbekannte Personen in einen Lagerraum eingebrochen und haben Wein im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Im Zeitraum zwischen Sonntag, 1.30 Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr, sollen die Täter in den Lagerraum an der Westerwaldstraße eingebrochen sein, teilte die Polizei mit.